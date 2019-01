Super Dragon Ball Heroes: che fine ha fatto Son Goku dell'Universo 7?

Lo scorso 10 gennaio Super Dragon Ball Heroes è tornato con un nuovo episodio, il settimo. Dalla puntata, però, è mancata la presenza del nostro amato protagonista, Son Goku dell'Universo 7. Che fine avrà fatto?

Chi ha seguito i recenti sviluppi dell'anime promozionale avrà certamente capito di cosa parliamo. Al termine dell'episodio 6, infatti, avevamo lasciato Son-kun in balia dell'esplosione di Prison Planet, subito dopo il duello con Kanba e la comparsa di Zamasu con gli Tsufuru al seguito.

La puntata terminava con il povero Goku, in preda alla disperazione un attimo prima che il Pianeta Prigione collassasse. Al momento non abbiamo idea di che fine abbia fatto il protagonista, poiché durante il settimo episodio - ambientato nell'Universo 6 - non v'è traccia di Kakaroth, mentre sia Vegeta che Trunks dell'Universo 7 si sono lanciati in soccorso di Hit, Kale, Caulifla e Cabba contro i due gemelli Tsufuru.

È probabile che Son Goku, infine, sia riuscito a salvarsi dall'esplosione utilizzando il teletrasporto, ma sono ignote le motivazioni per cui non si è ancora palesato ai suoi compagni. Nell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, inoltre, abbiamo in effetti visto una versione del nostro eroe: trattasi, però, di Xeno Goku, il Pattugliatore Temporale che ha aiutato i Guerrieri Z nella battaglia contro Fu e Kanba.

Ricordiamo che l'episodio 8 dell'anime promozionale verrà trasmesso a febbraio.