Super Dragon Ball Heroes: chi si cela dietro quella misteriosa maschera?

L'anime non canonico Super Dragon Ball Heroes è appena entrato in un nuovo arco narrativo, la "Guerra Spazio-Tempo", che ha portato Goku in un misterioso universo in cui sono presenti alcuni dei suoi più forti rivali. Tra di essi, però, si cela un combattente misterioso con indosso una maschera.

Nel primo episodio della nuova saga, Kakarot si risveglia nell'Universo Parallelo creato da Fu, un luogo misterioso, strettamente legato all'Universo 7, in cui sono stati proiettati alcuni dei più potenti combattenti dell'opera. Mentre di Vegeta non c'è traccia, Freezer e Cooler partono all'attacco del loro eterno rivale.

Inaspettatamente appare anche Hearts, ex antagonista che però sembra ora essersi schierato dalla parte di Goku. Come da lui affermato, sta cercando di fermare Fu dall'utilizzare il Seme dell'Universo e proprio per questo è accorso in aiuto del suo vecchio nemico, l'unico a poter contrastare lo scienziato pazzo.

Tuttavia, i quattro guerrieri presenti sul campo di battaglia vengono sorvegliati dall'alto da un essere misterioso che indossa una maschera. Di chi si tratta? Nella sinossi del corrispettivo capitolo del manga, condivisa su Twitter dall'utente DBS Chronicles, scopriamo che questa misteriosa figura è in realtà un Saiyan, il quale elimina facilmente Freezer e Cooler.

Se per l'anime è una novità, nel mondo del videogioco Dragon Ball Heroes i giocatori hanno più volte avuto a che vedere con il concetto di Saiyan Mascherato, da Broly, a Re Vegeta e Bardack. Quello apparso nell'episodio è uno di questi o un altro clamoroso ritorno? E che cosa significa quel tenebroso oggetto in volto? Scopriamo perché un vecchio antagonista di Super Dragon Ball Heroes si è schierato dalla parte di Goku.