Super Dragon Ball Heroes: Chi sarà la misteriosa figura che affronta Broly?

Si avvicina la pubblicazione di un nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes in cui assisteremo a nuovi incredibili scontri tra cui un combattimento avente come protagonisti Broly ed una figura sconosciuta.

L'uscita della nuova puntata dell'anime tratto dal popolare videogioco arcade è fissata per il 18 Marzo 2021 e grazie ad un trailer abbiamo la possibilità di assistere in parte ad alcuni degli scontri che verranno mostrati all'interno dell'episodio. Tra i numerosi personaggi mostrati vi sono due villain ben conosciuti dai fan di Super Dragon Ball Heroes nella loro forma Golden, un Saiyan mascherato e soprattutto un misterioso guerriero incappucciato.

A pochi secondi dalla conclusione del video, riportato nel Tweet al termine di questa news, possiamo notare Broly uscire da una nube di polvere e scagliare un pugno verso un avversario avvolto in un abito che lascia scoperti unicamente gli occhi. Questi ultimi sono l'unico dettaglio su cui è possibile basarsi per tentare di indovinare l'identità del guerriero e, ad un primo sguardo, essi ricordano quelli di un Saiyan, per questo motivo diverse ipotesi vorrebbero che si tratti in realtà dello stesso Broly in una versione alternativa. Non mancano però altre proposte quali quelle che vedrebbero l'uomo essere Bardack o Turles. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ecco tutto ciò che bisogna sapere sul ritorno di Broly in Super Dragon Ball Heroes.