Super Dragon Ball Heroes: avevate colto questa citazione a Dragon Ball GT?

Super Dragon Ball Heroes, la serie spin-off curata da Yuki Kadota, è attualmente in pausa e tornerà a luglio. Nell'ultimo episodio l'anime ha mostrato l'apprezzatissimo team up tra Piccolo e C-17, per l'occasione tornati a combattere fianco a fianco contro i temibili Oren e Kamin.

I fan, durante l'attesa per l'episodio 13, hanno notato un interessante richiamo ad un personaggio di Dragon Ball GT proprio da parte di questi due. La coppia di androidi creata da Tuffles infatti, ricorda molto uno dei principali antagonisti di GT: il mutante Baby.

La similarità nel design era già stata sottolineata più volte dalla community, così come la capacità condivisa dai tre dell'impossessarsi dei corpi altrui. Ma non è tutto, secondo molti infatti nell'episodio 12 ci sarebbe stato un omaggio volontario da parte degli autori nei confronti del mutante di GT.

Durante lo scontro finale tra Piccolo e Kamin, quest'ultima prima di fondersi con Oren riesce ad evadere dalla presa del namecciano sfruttando un'abilità capace di renderla liquida. Secondo molti questa tecnica sarebbe identica a quella classica di Baby, mostrata per la prima volta nell'episodio 22 di Dragon Ball GT.

E voi cosa ne dite? Avevate colto la citazione? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, non mancate di dare un'occhiata alla sinossi dell'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes.