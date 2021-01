Super Dragon Ball Heroes: come ha fatto Broly a raggiunere il Super Saiyan 4?

Come viene spiegato in Dragon Ball GT, la chiave di accesso al Super Saiyan di quarto livello è la coda, le Onde Bluets generate dalla luna e la forma da Oozaru. Ma nel nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes come ha fatto Broly a raggiungere questa trasformazione?

Il ritorno di Broly, nella sua versione originale e non in quella canonica della pellicola di Dragon Ball Super, è coinciso con una sua nuova devastante trasformazione: il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Ma come ha fatto il Leggendario Super Saiyan a raggiungere questo stadio?

Come riportato dal sito web ufficiale del videogioco arcade Dragon Ball Heroes, e tradotto su Twitter dall'utente DBS Chronicles, Broly si sarebbe trasformato sfruttando lo Zenkai Boost, il potere nascosto dei Saiyan.

"Durante lo scontro con il Pattugliatore Temporale Xeno Bardack, Broly venne sconfitto. Fuggito nelle faglie temporali, riuscì a curare le ferite riportate. percependo il potere di Goku e Vegeta, il demone si è risvegliato da un lungo sonno ed essendo guarito da una situazione mortale ha ottenuto un potere travolgente".

Come è ormai ben noto, i Saiyan riescono a potenziarsi a dismisura quando sfuggono dalla morte. Dunque, è la guarigione da ferite letali che ha portato Broly a raggiungere il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Quetsa nuova trasformazione è stata mostrata in un video di Super Dragon Ball Heroes. I protagonisti si scatenano nel promo del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes.