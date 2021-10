Super Dragon Ball Heroes: cosa è accaduto a Fu? La spiegazione nella bio ufficiale

Nel corso della nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, rilasciata in occasione dell’undicesimo anniversario del videogioco arcade, gli spettatori hanno assistito al debutto di un nuovo, misterioso personaggio, un bambino il cui Ki, come fa notare Son Goku, corrisponde a quello del malvagio Fu.

All’alba del trentanovesimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, un nuovo antagonista compare sul campo di battaglia. Egli, dalle sembianze di un bambino demoniaco, non è nient’altri che Fu, il quale, per distruggere il labirinto del tempo, si è unito al volatile oscuro Dogidogi. Ma che cosa è accaduto realmente all’antagonista principale dell’anime non canonico? La spiegazione ci viene fornita dalla biografia del personaggio pubblicata sul sito ufficiale.

Nel tentativo di creare un nuovo Universo, Fu ha dato vita all’Universo Fittizio sfruttando il potere dell’Albero dell’Universo. Intrappolato nel labirinto del tempo, per fuggire è costretto a ricorrere al potere del dio volatile Dogidogi. Ciò, però, a causa di una distorsione spazio-temporale, lo ha portato a fondersi con Dogidogi. Ora, Fu si è trasformato in una versione di se stesso più giovane, in grado di sfruttare il potenziale combattivo del dio volatile.

Con questa nuova, strepitosa forma, con un solo attacco Fu è in grado di abbattere Gogeta Super Saiyan Blue e Xeno Gogeta Super Saiyan 4. È divenuto invincibile, oppure la Kaioshin del Tempo conosce il metodo per fermarlo?

E voi, cosa ne pensate di questo antagonista e della sua caratterizzazione? Prima di salutarvi, vi lasciamo al primo teaser trailer di Super Dragon Ball Heores: Universe God Mission, la prossima saga in 3DCG dell’anime, e alla trasformazione di Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker.