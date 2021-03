Super Dragon Ball Heroes: cosa sta a significare la maschera indossata da Goku Black?

In attesa del ritorno della serie animata di Dragon Ball Super è l'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes a trainare il franchise. L'opera non canonica ispirata al videogioco sta per prepararsi a un nuovo arco narrativo che porterà alcuni dei più amati antagonisti in scena, ma il design di uno di essi presenta una clamorosa novità.

Come è stato svelato nel teaser dell'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes, l'Arco della Guerra Spazio-Tempo vedrà il ritorno di avversari del calibro di Goldern Freezer, Golden Cooler e l'antagonista della prima stagione Hearts.

Nell'ultima puntata dell'anime, che vede il preludio di un nuovo universo, Xeno-Vegeth e Vegeth combattere contro la versione originale di Broly mentre lo scienziato pazzo Fu continuava le sue nefande macchinazioni per vendicarsi per la perdita della Dimensione Demoniaca Oscura. Ma al termine dell'episodio, Goku si ritrova inspiegabilmente in un mondo che non è quello a cui è abituato.



Come condiviso su Twitter dall'utente Dragon Ball Hype, in questo misterioso universo il Saiyan si troverà ad affrontare anche Goku Black, il quale però presenta una stramba particolarità nel suo look. Sul volto indossa una misteriosa maschera che avrà grandi implicazioni per il suo status.



Nel videogioco arcade Dragon Ball Heroes, la maschera che Goku Black indossa è conosciuta come "Time Breaker Mask", un oggetto che garantisce all'utente che la indossa un enorme potenziamento, a patto di cadere sotto il controllo della Dimensione Demoniaca Oscura. Se già nella serie principale Goku Black aveva messo in grande difficoltà i protagonisti, grazie a questo power-up probabilmente riuscirà a ottenere la sua vendetta. Nel frattempo, scopriamo l'identità della figura che affronta Broly in Super Dragon Ball Heroes.