Super Dragon Ball Heroes può dar vita a una fusione tra Vegeth e Gogeta?

In Super Dragon Ball Heroes può succedere davvero di tutto e ormai ci siamo abituati. Abbiamo visto Broly raggiungere il Super Saiyan 4, oppure Trunks il Super Saiyan God. Forse, però, con quest'idea stiamo esagerando. Super Dragon Ball Heroes può dare vita a una fusione tra Vegeth e Gogeta?

Dopo una battaglia oscura contro Dark Demigra, attualmente Super Dragon Ball Heroes è impegnato nella Meteor Mission, un arco narrativo che l'anime sta adattando in un modo piuttosto particolare. Si tratta infatti della prima saga dell'anime realizzato completamente in CGI, come se fosse un videogioco. A causa di ciò, l'anime di Super Dragon Ball Heores: Meteor Mission non sta convincendo appieno, ma potrebbe esserci una svolta.

Con la Meteor Mission Super Dragon Ball Heroes sta valorizzando un villain dimenticato. Parliamo di Majin Ozotto, un demone che possiede capacità alquanto particolari, come assorbire esseri umani, clonarsi e trasformarsi nelle persone assorbite.

Ad affrontare Majin Ozotto ci sono Goku e Vegeta della linea temporale Xeno e Goku e Vegeta dell'Universo 7, oltre che Trunks Xeno. Al momento è in corso di svolgimento una battaglia uno contro uno, con ciascuno dei guerrieri del bene che affronta una copia di Ozotto. Ma se lo scontro riunisse tutti i partecipanti? A quel punto, potremmo davvero sognare.

Mentre attendiamo ancora quello scontro da sogno in Super Dragon Ball Heroes, la Meteor Mission potrebbe farci dono di un evento pazzesco. Forse, una fusione tra Gogeta e Vegeth non è impossibile!

In Super Dragon Ball Heroes abbiamo visto Goku e Vegeta Xeno utilizzare i Potara per fondersi in Vegeth. I Goku e Vegeta classici, invece, hanno spesso optato per fusione attraverso Danza Metamor. Per sconfiggere Ozotto, i nostri eroi potrebbero ricorrere a queste fusion, e se ciò non dovesse bastare a una fusion ulteriore. Forse stiamo esagerando con i sogni, ma da Super Dragon Ball Heroes ci aspettiamo davvero di tutto, anche una fusion tra Gogeta e Vegeth. Potremmo mai davvero assistere alla nascita di Gogeth in Super Dragon Ball Heroes? Non è impossibile!

