Super Dragon Ball Heroes: ecco la data d'uscita dell'episodio 12

Gli appassionati del franchise di Akira Toriyama stanno aspettando impazientemente l'annuncio del sequel di Super, ma per ora si divertono con gli episodi del non canonico Super Dragon Ball Heroes, che ha visto il nostro protagonista Goku perire sotto i colpi di Laggs nell'ultima puntata.

I fan sono in attesa dell'episodio 12 per vedere gli sviluppi dello scontro e il sito ufficiale del videogioco mobile ci informa sulla data d'uscita, che sarà il 22 Giugno 2019. Insieme ad essa, è disponibile una breve sinossi del prossimo episodio:

" I super guerrieri si riuniscono! La battaglia decisiva del Settimo Universo!"

Infine, la battaglia si sposta nel Settimo Universo! Goku e gli altri affronteranno i temibili Hearts e Kamioren, mentre nel Terzo Universo uno scatenato Cumber si scontra con Cooler, che avrà a disposizone un nuovo temibile potere."

Ricordiamo che l'adattamento è un anime volto a promuovere l'omonimo gioco arcade giapponese, che nel Sol Levante gode di enorme popolarità. E' però interessante vedere personaggi, scontri o trasformazioni che nella serie canonica non potrebbero comparire a causa di esigenze narrative. Super Dragon Ball Heroes si impone infatti come un divertissement che asseconda la fantasia degli appassionati, e ci riesce benissimo, inscenando delle situazioni paradossali e per questo spassose.

Dragon Ball Heroes è un videogame arcade esclusivo in Giappone sviluppato da Dimps. Disponibile dal 2010, propone una serie di Archi Narrativi, ciascuno diviso in Missioni ispirate alla serie originale, ai film e ad altri videogame di Dragon Ball, con l’aggiunta di elementi e trame originali, oltre a trasformazioni completamente originali.