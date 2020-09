Super Dragon Ball Heroes: tutti i dettagli sul settimo episodio

Il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, il settimo, è finalmente disponibile. Cardine della puntata dell'anime promozionale dell'omonimo videogioco è il ritorno della fusione tramite gli orecchini Potara.

Nella seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes Fu ha attuato un diabolico piano per dare vita al Seme dell'Universo. Per raggiungere i proprii obiettivi, il malvagio scienziato sta attingendo dalla straordinaria aura di Cumber. Ma nel settimo episodio della serie, Goku e Vegeta sembrano essere stati infettati dall'energia "Berserk" del folle Saiyan.



Annebbiati in preda alla rabbia, i due eroi si precipitano contro Fu, in questo stato, però, non riescono nemmeno a sfiorarlo. Fortunatamente, Goku e Vegeta riprendono lucidità e sfoderano gli orecchini Potara per dare vita a Vegeth Super Saiyan Blue. In precedenza, la nuova opening di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission aveva anticipato la sua formidabile nuova tecnica.

Sin dal primissimo episodio, Super Dragon Ball Heroes ha conquistato gli appassionati per l'introduzione di elementi che nella serie principale non avrebbero mai potuto vedere la luce. In quest'opera, ricordiamo assolutamente non canonica, possiamo ammirare Vegeta Super Saiyan 3, Mirai Trunks Super Saiyan God e il ritorno di vecchi antagonisti, come ad esempio il Super C-17 presentato nel promo del settimo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission. E voi avete già visto la puntata? Fateci sapere cosa nei pensate.