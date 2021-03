Super Dragon Ball Heroes: la devastante potenza di cui è capace il Saiyan Mascherato

È l'alba di un nuovo arco narrativo per Super Dragon Ball Heroes, una saga che promette di riportare in scena numerosi antagonisti iconici i quali sfideranno Goku in una serie d'incredibili battaglie. Scopriamo la potenza devastante del misterioso Saiyan Mascherato!

Nel teaser dell'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes abbiamo visto comparire una losca figura dall'oscurità: Goku Black con indosso un enigmatica maschera che gli conferisce una pericolosissima aura negativa. Ma è solamente un'immagine promozionale del videogioco arcade Dragon Ball Heroes che ci anticipa l'assurdo livello di potenza raggiunto dall'antagonista.

L'immagine in questione mostra il malvagio Saiyan Mascherato in un ambientazione trasformata in fuoco e cenere dalla sua inaudita potenza. Goku Black farà il suo debutto nei prossimi episodi di Super Dragon Ball Heroes, che segneranno l'inizio di una nuova saga in cui Goku si sveglia in uno strano universo. In questa situazione, il protagonista si ritroverà a dover fronteggiare Golden Freezer e Golden Cooler formando un bizzarro duo con Hearts.

Se per Goku Black si tratta di un debutto, in precedenza abbiamo già potuto ammirare il ritorno all'azione di Zamasu, il quale fu tradito da Hearts per sfruttare la sua energia divina per il Seme dell'Universo che avrebbe dovuto uccidere Lord Zeno.

In cerca di vendetta nei confronti di Hearts e Goku, che si troveranno così costretti a proseguire con la loro improvvisata alleanza, Goku Black farà uso della Time Break Mask, oggetto che dà all'utente un grande potenziamento, ma che allo stesso tempo lo rende schiavo della Dark Demon Dimension. Ecco nei dettagli il significato della misteriosa maschera indossata da Goku Black in Super Dragon Ball Heroes.