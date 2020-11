Super Dragon Ball Heroes: quali sono i difetti dell'anime? Discutiamone

Super Dragon Ball Heroes ha regalato ai fan del franchise di Akira Toriyama diversi momenti epici, come ad esempio il ritorno del Super Saiyan 4 dopo diverso tempo. Ma oltre ai numerosi fatto positivi, l'anime promozionale soffre di diversi difetti evidenti. Scopriamo quali.

Ogni episodio di Super Dragon Ball Heroes dura solitamente tra gli otto e i dieci minuti, compresa l'opening. Ciò non è necessariamente un punto debole, ma nel caso di un'opera come Dragon Ball ci sarebbe bisogno di più spazio. La soluzione potrebbe essere rilasciare meno episodi ma dalla durata maggiore.

Inoltre, gli episodi sembrano essere slegati l'un dall'altro, come se delle volte facessero parte di saghe diverse. Ad esempio, alcune volte un episodio finisce in un modo e quello successivo riprende da un evento completamente diverso, lasciando in sospeso diverse questioni. Super Dragon Ball Heroes cerca di raccontare i suoi eventi nel miglior modo possibile, ma il breve tempo a disposizione non permette di far analizzare la trama al pubblico.

L'anime promozionale si concentra maggiormente sui personaggi principali della "vera" linea temporale del franchise, quando, invece, potrebbe concedere maggiore spazio alla Pattuglia del Tempo e ai guerrieri Xeno.

Hearts, Fuu, Cumber e gli altri antagonisti di Super Dragon Ball Heroes meriterebbero di essere canonizzati, così da poter narrare al meglio il loro background. Infatti, questi personaggi vengono messi in evidenza solamente per la loro potenza, tralasciando completamente il loro lato narrativo.

Il fan service è uno dei punti di forza della serie, ma agli appassionati non viene concesso abbastanza tempo per godere di questi eventi. Il ritorno del Super Saiyan 4 o la comparsa di Trunks Super Saiyan God meriterebbero interi episodi a loro dedicati. Gogeta e Vegeth si scontrano nell'episodio celebrativo di Super Dragon Ball Heroes.