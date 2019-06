Super Dragon Ball Heroes, disponibile l'episodio 12!

Super Dragon Ball Heroes è l'anime promozionale dell'omonimo gioco celebre in Giappone per smartphone e prodotto da Dimps. Una serie televisiva che ha unito nella sua non canonicità elementi di diverso tipo, con personaggi e poteri mai visti nell'anime originale firmato da Akira Toriyama.

Puntualissimo, il 12° episodio di Super Dragon Ball Heroes è andato in onda nella giornata di oggi in Giappone, con la presentazione di un potere speciale per un personaggio che conosciamo fin troppo bene, nient'altro che Cooler. Infatti, il potente nemico e protagonista di ben due film nel franchise di Dragon Ball Z, pare aver raggiunto nel suddetto adattamento lo stesso potente stadio del fratello, la famigerata e temibile trasformazione "Gold". Ed è proprio con questo nuovo potere che il malvagio fratello di Freezer affronterà ora Cumber del Terzo Universo, mettendolo in seria difficoltà nonostante la sua furia. E a proposito del villain, recenti voci di corridoio vedrebbero il ritorno di Cooler nel prossimo film di DB Super.

Nel frattempo, i nostri eroi, tra cui Vegeta e Trunks, si troveranno a fronteggiare i potenti Hearts e Kamioren, nella battaglia conclusiva del settimo universo. Vi ricordiamo, inoltre, che il prossimo episodio dell'anime promozionale andrà in onda l'11 luglio e, con tutta probabilità, concluderà l'attuale arco narrativo mostrato nella serie televisiva. Ci teniamo a sottolineare, inoltre, che la puntata che trovate in cima alla notizia è attualmente sprovvista di sottotitoli inglesi che, sicuramente, arriveranno nelle prossime ore e nell'omonimo canale.

