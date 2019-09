Super Dragon Ball Heroes, finalmente disponibile l'episodio 15!

E come ogni mese, anche settembre vede la luce del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale legato all'omonimo videogioco e spin-off del franchise di Akira Toriyama. L'Ultra Istinto sarà protagonista indiscusso di questa nuova puntata, con un nuovo entusiasmante scontro.

Lo scontro con Kamioren pare non avere fine, nemmeno nel 15° episodio della mitica serie non canonica dell'immaginario di Dragon Ball. Come eravamo rimasti dalla scorsa puntata, dunque, Goku Ultra Istinto si prepara a fronteggiare il suo nemico con rinnovata energia e potenza grazie alla mitica modalità divina, l'Ultra Istinto. Un epico scontro, infatti, sarà retto proprio dal tentativo dei Saiyan di controllare il potenziale immenso della tecnica, in un combattimento senza alcuna esclusione di colpi.

Inoltre, pare che TOEI Animation abbia fatto le cose in grande questa volta, promuovendo una nuova OST che inizierà ad una certa della puntata, sancendo il rinnovato interesse verso l'anime dal team di Tokyo. L'episodio 16, stando alle parole del solito Dragon Ball Hype, arriverà invece il prossimo mese, confermando la cadenza mensile a cui Super Dragon Ball Heroes ci ha ormai abituato da qualche tempo a questa parte. Per scoprire le sorti della battaglia, ancora una volta, ci toccherà aspettare ancora diverse settimane, ma potete ingannare l'attesa con questa meravigliosa illustrazione di Vegeta mentre utilizza l'Ultra Istinto.

