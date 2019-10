Super Dragon Ball Heroes: disponibile l'episodio 17, arriva il guerriero più forte!

Finalmente è disponibile l'episodio 17 di Super Dragon Ball Heroes, all'interno del quale fa la sua comparsa Gogeta, per riuscire a contrastare la furiosa potenza di Hearts che mette alle strette perfino i guerrieri più valenti come Hit e Jiren.

Hearts, per l'appunto, si mostra nella sua nuova forma dorata rinforzato dal potere del Seme Universale, e nonostante la caparbietà di Goku, Vegeta, Trunks, C17, Piccolo, Hit e Jiren, vengono sopraffatti senza particolare sforzo dall'antagonista.

Goku prova ad attaccarlo trasformato in Super Saiyan Blue, ma non c'è niente da fare; Anche Jiren e Hit cercano di scalfire le sue difese ma la loro forza non può nulla contro quella fuori scala di Hearts. Quest'ultimo sottomette i nostri guerrieri con l'ausilio di diversi attacchi ad ampio raggio, e successivamente li colpisce singolarmente per indebolirli ulteriormente.

Ma Goku riesce a rialzarsi, e propone a Vegeta la soluzione più intelligente per colmare le distanze con l'avversario, ovvero la fusione. Il Principe dei Saiyan - come al solito - mostra un'espressione riluttante, ma si convince immediatamente e i due danno a vita a Gogeta.

Il guerriero appare nella sua forma base ed è pronto a sfidare Hearts, lasciandoci con questo finale in attesa del prossimo episodio. Il suo character design risulta piuttosto diverso da quello visto in Dragon Ball Super: Broly, è molto più vicino allo stile di Yamamoto che a quello di Shintani, ed è piacevole riscoprirlo anche in questa versione.

