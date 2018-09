Super Dragon Ball Heroes: disponibile l'episodio 3, Vegeth contro Kanba!

Com'era stato già annunciato, oggi (giovedì 6 settembre) è finalmente uscito l'episodio 3 di Super Dragon Ball Heroes, che vede il prode Vegeth Super Saiyan Blue impegnato in un furioso duello contro il misterioso Kanba, il saiyan controllato da Fu.

Intitolato "Lo splendore più potente! Vegeth Super Saiyan Blue Kaiohken esplode!!", l'episodio entra subito nel vivo, con la fusione tra Goku e Vegeta che si scaglia contro il suo nemico per salvare Trunks, il quale viene poi tratto in salvo da Mai mentre Cooler osserva la battaglia che prende vita tra i due saiyan.

Lo scontro prosegue senza esclusioni di colpi, con Vegeth che decide di trasformarsi in Super Saiyan Blue Kaiohken (tecnica mai usata nell'anime o nel manga canonici) per affrontare un avversario che non sembra essere in particolare difficoltà neanche contro la Fusione.

Infine, mentre Fu osserva compiaciuto la sua creatura, Kanba lancia una sfera luminosa di energia in cielo e decide di trasformarsi in Oozaru, mutando la sua forma in quella di un gigantesco scimmione dal manto dorato e dalla chioma lunga. A questo punto Goku e Vegeta, che sono tornati normali per aver usato troppo potere divino, si ritrovano a dover affrontare un vero e proprio mostro mentre la cupola che ingloba Prison Planet inizia a cedere...

Che ve ne pare del terzo episodio di Super Dragon Ball Heroes?