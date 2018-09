Super Dragon Ball Heroes: disponibile l'episodio 4, il vero potere di Fu!

Come promesso, Bandai Namco ha pubblicato oggi (giovedì 27 settembre) il nuovo episodio online di Super Dragon Ball Heroes. Vi forniamo, in alto, il link allo streaming per visionare la puntata in giapponese con sottotitoli inglesi.

L'episodio si intitola "Rabbia! Super Fu appare!" e vede l'entrata in campo proprio del demone che ha rapito Trunks imprigionandolo su Prison Planet. Lo scontro tra Goku, Vegeta e Kanba trasformato in Oozaru si fa sempre più drammatico: neanche il Super Saiyan Blue riesce a fronteggiare lo scimmione, che intanto sta distruggendo la cupola che avvolge la dimensione in cui si trovano.

Fu, allora, decide di intervenire sfoderando il suo misterioso potere: utilizzando una spada fatta di energia, riesce a dissipare la luna artificiale e a far tornare Kanba normale. Ora, però, ai nostri eroi tocca affrontare due avversari temibili: Fu, per l'appunto, che sembra nascondere una forza insidiosa, e il saiyan mascherato.

Di seguito la sinossi:

"Kanba scatena la sua forma spaventosa e comincia a scatenarsi. Il suo potere è troppo forte da gestire per il Prison Planet e le catene iniziano a spezzarsi una ad una. Vedendo questo, Fu cede alla rabbia e scatena il suo potere nascosto!"

In alto potete visionare il nuovo episodio dell'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes in lingua originale con sottotitoli in inglese: fateci sapere cosa ne pensate!