Super Dragon Ball Heroes: disponibile online l'episodio 5!

Come promesso, oggi (domenica 28 ottobre) Bandai Namco ha diffuso online il quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale dedicato al videogioco di carte virtuali distribuito in esclusiva sul mercato nipponico. Abbiamo per voi il video con lo streaming della puntata, in lingua giapponese con sottotitoli in inglese.

L'episodio 5 si intitola "Il guerriero più potente! Vegeth Super Saiyan 4!!" e, come potete ben immaginare, è dedicato al debutto della potente fusione con gli orecchini Potara in forma di SSJ4. Mentre combatte contro Kanba, infatti, Son Goku è sempre più schiacciato dalla potenza del suo avversario, ed è costretto a soccombere sotto i suoi colpi.

In suo aiuto, però, giungono Xeno Goku e Xeno Vegeta della Pattuglia Temporale, trasformati nel Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT. I due decidono di unirsi con i portentosi strumenti divini e di dar vita a Vegeth, a sua volta evoluto nel guerriero scimmiesco comparso nella serie sequel non canonica di Dragon Ball Z.

La battaglia che ne consegue la lasciamo alla vostra visione, così che abbiate la possibilità di ammirarne l'epilogo. Il tutto in attesa, ovviamente, dell'episodio 6, che tuttavia non ha ancora una data di uscita ufficiale. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuta la nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes!