Super Dragon Ball Heroes: due ideali opposti entrano in collisione

L'atteso appuntamento con l'anime di Super Dragon Ball Heroes sta per tornare! Nella puntata precedente della Big Bang Mission, l'opera promozionale ci aveva lasciato con un clamoroso cliffhanger finale: Goku e Vegeta erano pronti a sfidare Black. Ma saranno davvero i due Saiyan i protagonisti del combattimento?

Dopo aver completato l'addestramento suggeritogli da alcuni ex demoni, Goku e Vegeta tornano dai loro compagni più in forma che mai. L'uno ha finalmente padroneggiato l'Ultra Istinto Perfetto, mentre l'altro è riuscito a controllare la spaventosa energia Berserk. Per Goku Black, che nel frattempo si era trasformato in Super Saiyan 3 nella sfida con il Guerriero Incappucciato, sembra essere giunta la fine.

Come suggerito da un poster promozionale pubblicato su Twitter, però, questa epica sfida non s'ha da fare. Protagonista del grande combattimento con Black potrebbe essere Hearts, antagonista principale della saga precedente che si è ora alleato con i Guerrieri Z.

Come ben sappiamo, l'obiettivo ultimo di Hearts non era totalmente malvagio: difatti, il suo sogno era uccidere Zeno per porre fine alle inutili sofferenze da lui causate. Questo ideale va in totale collisione con quello di Goku Black, il quale invece intende eliminare qualsiasi razza mortale dalla faccia dell'Universo.

È dunque una lotta tra due pensieri molti diversi, che viaggiano quasi in linea parallela senza però mai incrociarsi. Chi prevarrà? L'essere che ha sfidato gli dei oppure colui che è diventato un dio? Una nuova battaglia sta per esplodere nell'Universo Fittizio di Fu.

Secondo la community, Goku Black potrebbe raggiungere il Super Saiyan 4. In tal caso, nemmeno Hearts potrebbe rivaleggiare con lui. Vi lasciamo alla key visual di Super Dragon Ball Heores e al confronto con la serie canonica Super.