Super Dragon Ball Heroes: due villain danno la caccia a Goku nel teaser dell'episodio 33

Pochi giorni ci separano dall'inizio della nuova saga di Super Dragon Ball Heroes, e l'ultimo teaser trailer condiviso pochi istanti fa da Toei ha confermato il grande ritorno in scena di tre antagonisti, due intenzionati a uccidere Goku e uno che sembrerebbe volerlo aiutare.

In calce potete dare un'occhiata al nuovo video promozionale, in cui viene anticipata l'entrata in scena di Hearts, Freezer e Cooler. Dopo gli eventi dell'episodio 32, Goku crede di essere tornato sul pianeta Terra, non sapendo che in realtà è bloccato in una delle copie create da Fu. La clip mostra un Hearts diverso, intenzionato a collaborare con l'eroe per motivi sconosciuti, mentre Freezer e Cooler uniscono le forze per distruggerli.

Innanzitutto, è interessante notare come i due villain sembrino essere in grado di tenere testa a Goku anche dopo l'attivazione dell'Ultra Istinto, probabilmente grazie ad un nuovo power up che pare sfruttare le sfere del drago. In Super Dragon Ball Heroes del resto Cooler ha già imparato ad utilizzare la forma Golden, quindi una trasformazione del genere non dovrebbe stupire eccessivamente. Negli ultimi secondi è anche possibile notare il ritorno di Broly, già anticipato da innumerevoli poster e key visual.

L'episodio 33 di Super Dragon Ball Heroes debutterà il 18 marzo 2021, e segnerà l'inizio della saga "Space Time War", la terza dell'arco Big Bang Mission e la sesta in totale. Vi ricordiamo che nuove informazioni sull'anime saranno svelate durante l'Anime Japan 2021, in programma per l'ultimo weekend di marzo.