Super Dragon Ball Heroes: ecco il design ufficiale di Vegeth SSJ4

Super Dragon Ball Heroes, anime promozionale tratto dal celebre videogioco targato Bandai Namco, si prepara a far debuttare un personaggio estremamente atteso, seppur non canonico: Vegeth Super Saiyan 4. A poche ore dalla pubblicazione del 5° episodio della serie, possiamo ammirare il character design ufficiale del guerriero in alta definizione.

Vegeth Super Saiyan 4 nascerà dall'unione con i Potara di Xeno Goku e Xeno Vegeta, che giungeranno in aiuto dei protagonisti nella battaglia contro Fu - che si appresta a sbloccare il suo vero potenziale - e il malvagio Kanba. I due guerrieri provengono da una dimensione alternativa, nella quale fanno parte della Pattuglia Temporale e possono trasformarsi nel leggendario combattente di Dragon Ball GT.

L'episodio si intitolerà "Il guerriero più potente! Vegeth Super Saiyan 4!!". Di seguito vi lasciamo la sinossi:

"Dal momento che Goku e Vegeta sono nei guai, giungono a dargli man forte Xeno Goku e Xeno Vegeta da un'altra dimensione, avendo notato le fratture createsi nella cupola di Prison Planet. Per fronteggiare la potenza senza limiti di Kanba, i due guerrieri utilizzano i Potara per fondersi! Il guerriero più potente di sempre prende vita!".

Siete ansiosi anche voi di ammirare Vegeth nell'inedita versione di Super Saiyan 4? Non ci resta che aspettare domani, domenica 28 ottobre, per scoprirlo nel quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes!