Super Dragon Ball Heroes: ecco il trailer per la Universe Mission 4

Super Dragon Ball Heroes tornerà presto con una nuova Universe Mission, la quarta per l'esattezza, e sembra che i combattenti dell'anime promozionale avranno il loro bel da fare. Goku è forse il Saiyan più forte di tutti, ma gente come Cumber è pronta a mostrare al nostro eroe che non bisogna mai smettere di migliorarsi.

Di recente, il team di Super Dragon Ball Heroes ha pubblicato il primo trailer per la Universe Mission 4. La nuova storia seguirà il terzo episodio - che verrà pubblicato il primo Settembre-, e questo nuovo trailer mostra alcune rivelazioni riguardo certi personaggi e il ritorno di altri.

Come potete vedere nel video in apertura della news, il trailer di Super Dragon Ball Heroes comincia con il vecchio Kai che osserva Gohanks mentre si scontra con la fusione Dark Omega Shenron. Per poter affrontare il malvagio avversario, Gohanks si trasforma in Super Saiyan 3, e dopo aver raggiunto questa forma, il trailer passa a Cumber.

Cumber è il prossimo combattente protagonista del video, e il Saiyan malvagio viene mostrato mentre si scontra con Goku. il nostro eroe affronta Cumber come Super Saiyan Blue, ma il temibile avversario si trasforma presto nel micidiale Golden Oozaru, capace di aprire un buco nelle difese del Pianeta Prison. Questa tecnica, in grado di distruggere tali difese, manda nel panico Fu, il quale decide di collaborare con Goku SSB per abbattere Cumber.