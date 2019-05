Super Dragon Ball Heroes: emergono nuove informazioni sui nemici del Conflitto Universale

Dopo l'uscita dell'episodio 11 e l'annuncio della data di rilascio episodio 12, Super Dragon Ball Heroes riceve nuove sostanziali novità. Il sito ufficiale della serie Animata ha difatti pubblicato nuove informazioni nei riguardi dei Guerrieri della Core Zone. Di seguito tutte le descrizioni.

ARCO DEL CONFLITTO UNIVERSALE:

I conflitti sul Pianeta Prigione erano soltanto un preludio. Nuovi potenti nemici, i guerrieri della "Core Area", entreranno in azione!

La "Core Area" fa la sua comparsa al momento in cui il Pianeta Prigione sta per essere distrutto. Al centro di questa misteriosa ed abbagliante zona rossa si trova il "Seme dell'Universo", che contiene un potere sufficiente a dar vita ad un nuovo Universo. Attraverso il suo esperimento sul Pianeta Prigione, Fu ha incanalato le energie del "Seme dell'Universo" nella speranza di dare origine ad un nuovo Universo ma, alla fine, non è stato in grado di mettere in atto il suo piano. Zamasu, apparso poco prima dell'esplosione del Pianeta Prigione, rivela che i più forti e malefici guerrieri del Pianeta Prigione sono stati intrappolati all'interno della "Core Area". Dopo la rottura del sigillo in seguito all'esplosione del Pianeta Prigione, i guerrieri liberati sono in grado di dare inizio al loro piano, consistente nell'eliminazione di tutti gli dèi. Combattimenti senza precedenti contro la creazione stessa andranno in atto tra i guerrieri più potenti di ogni Universo e la malvagità della "Core Area".

Di seguito il sito ufficiale propone anche una breve didascalia di tutti i membri della Core Area:

CUMBER (ン バ ー Kanbā) - Doppiatore: Rikiya Koyama

Un Saiyan che è stato rinchiuso nella Core Area. Usando la sua straordinaria forza è riuscito a rompere il sigillo che lo imprigionava e si è scatenato sul Pianeta Prigione, dove ha affrontato Goku e gli altri. Scomparso dopo questi avvenimenti, ritorna nell'Undicesimo Universo, sempre mosso da una violenta rabbia distruttiva. Come tutti i Saiyan, anche Cumber ha un nome che deriva da un gioco di parole legato alle verdure. Il suo nome, derivato da Kyūkanbā (キ ュ ー カ カ バ バ ー ー), trasposizione del termine "Cucumber", significa "Cetriolo".

HEARTS (ハーツ Hātsu) - Doppiatore: Takehito Koyasu

È capace di "leggere i cuori"; abilità che gli permette di manipolare i guerrieri della Core Area. Ha intenzione di utilizzare il Seme dell'Universo, che contiene abbastanza energia per dare vita ad un Universo, al fine di spodestare Zeno. Il suo obiettivo è quello di "concedere la vera libertà ai mortali". Il nome di Hearts deriva dalla sua capacità di leggere il pensiero, il "Cuore", di chi lo circonda. Hātsu è infatti la trasposizione diretta dell'inglese "Hearts", ovvero "Cuori".

ZAMASU: FUSIONE (ザマス:合体) - Doppiatore: Shinichiro Miki

Un vecchio apprendista del Kaiohshin del Decimo Universo. È stato catturato da Fu ed imprigionato nella Core Area. Con l'obiettivo di vincere Zeno, decide di collaborare con Hearts. Tuttavia, il reale motivo rimane un mistero.

KAMIN (カミン Kamin) - Doppiatrice: Minami Tsuda

Una forma di vita artificiale del Sesto Universo. Sorella gemella di Oren. Possiede diverse capacità, specialmente di rigenerazione, di parassitismo e di controllo mentale. Sottomette i suoi affersari grazie agli attacchi combinati con Oren. Essendo legata alla razza Tsufuro, è plausibile che il nome Kamin provenga da un gioco di parole sulla "Frutta", venendo dunque associato al mandarancio (ミカン Mikan).

OREN (オレン Oren) - Doppiatore: Yuta Kasuya

Una forma di vita artificiale del Sesto Universo. Fratello gemello di Kamin. Possiede le medesime capacità di Kamin. Prende i combattimenti alla leggera ed è in grado di rivaleggiare con Hit. Similmente a Kamin, essendo legato alla razza Tsufuru è plausibile che anche il nome di Oren venga da un gioco di parole sulla “Frutta”. In particolare, dall'arancia (オレンジ, Orenji).

LAGGS (ラグス Ragusu) - Doppiatrice: Shino Shimoji

La sola sopravvissuta della razza estinta degli "Uomini di Vetro". Le sue capacità si dividono in “Vetrificazione”, l'abilità di trasformare qualsiasi cosa in vetro, e “Generazione del Vetro”, la capacità di creare vetri a volontà. Sebbene a prima vista non possa sembrare, le situazioni di difficoltà nelle quali è cresciuta a causa delle sue rare capacità gli hanno permesso di accumulare un enorme potere. “Ragusu” è un anagramma del termine Gurasu (グラス), trascrizione dell'inglese "Glass", ovvero "Vetro".

In calce potete trovare tutte le immagini dei Guerrieri della Core Area pubblicate dal sito ufficiale.