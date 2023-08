Super Dragon Ball Heroes: l'epico scontro tra Ultra Istinto e Super Saiyan 4

Da quando è stato annunciato come progetto promozionale per l’omonimo videogioco, l’anime spin-off Super Dragon Ball Heroes ha diviso la community di appassionati dell’opera di Akira Toriyama, tra i sostenitori del materiale canonico e chi, preferisce storie e trame diverse dal solito, condite con fan service, scontri e trasformazioni incredibili.

La libertà lasciata agli autori della serie spin-off ha infatti portato sullo schermo una battaglia straordinaria, che sarebbe stata impossibile all’interno della serie canonica, Dragon Ball Super, per diversi elementi discordati. Lo scontro in questione ha posto Goku trasformato in Super Saiyan di quarto livello contro Goku Ultra Istinto, la più recente forma divina raggiunta dal protagonista. L’episodio andato in onda proprio oggi 24 agosto 2023, ha infatti mostrato secondi intensi in cui le due versioni di Goku si sono affrontare al massimo delle rispettive potenze.

Si è trattato di uno scontro decisamente impegnativo per entrambi gli sfidanti, ma, come era possibile prevedere, a vincerlo è stato Goku Ultra Istinto, con un pugno diretto sulla guancia destra dell’avversario, schivando al contempo il suo attacco. Il colpo è stato decisivo, talmente potente da lasciar cadere il Super Saiyan 4 a terra, e a decretare come combattente superiore Goku Ultra Istinto. Nei post in fondo alla pagina trovate alcuni frame dedicati allo scontro, diventato immediatamente un punto di grande interesse e discussione per gli appassionati.

E voi cosa ne pensate di questa battaglia? Siete rimasti sorpresi dal vincitore? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per concludere, vi lasciamo ad un team-up incredibile visto in Super Dragon Ball Heroes, e alle trasformazioni viste nella serie che vorremmo fossero canoniche.