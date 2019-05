Super Dragon Ball Heroes: ecco l'episodio 11, lo scontro giunge al termine

Come promesso oggi (9 maggio, giorno del Goku Day) esce un nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, che vi proponiamo qui sopra in caso siate in cerca di uno streaming online.

La nuova puntata dell'anime promozionale ci porta alle battute finali dello scontro nell'Universo 11 tra i guerrieri di Hearts e i nostri eroi, vero e proprio culmine dell'arco narrativo del Conflitto Universale. Purtroppo la vicenda si conclude con una tregua, più che con un finale vero e proprio.

Mentre Vegeta, trasformato nel Super Saiyan Blue Evolution, si batte contro la Fusione tra i due androidi Tsufuru, Goku rischia di soccombere sotto i colpi della misteriosa Lagss. Interviene in suo aiuto Trunks, ma nulla possono contro un'avversaria che utilizza micidiali e indistruttibili cristalli. Intanto, Jiren prosegue la sua lotta contro Zamasu, rendendosi conto che il suo nemico è addirittura immortale.

Proprio quando tutto sembra perduto, un fascio di luce preannuncia l'arrivo di Kaioshin dell'Universo 7, che porta in salvo con il teletrasporto tutti i guerrieri Z. Hearts e Zamasu, dopo aver inviato Lagss nell'Universo 3, si ritirano, lasciando Jiren imprigionato all'interno di una barriera a forma di cubo.

Intanto, nascosto chissà dove, un sopravvissuto Fu osserva i combattimenti, e sogghigna...

Vi è piaciuto l'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes?