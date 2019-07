Super Dragon Ball Heroes: ecco l'episodio 13, Goku vs Hearts!

Come promesso, è finalmente stato pubblicato l'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes, in cui vedremo l'attesissimo scontro tra Goku e Hearts. L'episodio, disponibile in cima all'articolo, dovrebbe essere il penultimo dell'attuale arco narrativo.

Il climax a questo punto ha raggiunto il suo apice. Troviamo infatti Goku Super Saiyan Blu contro Hearts, Vegeta e Trunks contro Zamasu e C17 e Piccolo contro Kamioren. Proprio il team-up dell'ultima coppia di eroi, quella composta dal namecciano e dall'androide, era stata particolarmente apprezzata dai fan durante l'episodio 12.

Arrivati a questo punto, dovremmo aspettarci una conclusione dell'attuale arco narrativo nel prossimo episodio, che andrà in onda presumibilmente nel mese di agosto.



Vi ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes è una serie non canonica creata da Yuki Kadota e animata da TOEI Animation, dunque tutto quello che vedremo in questi episodi non influenzerà in nessun modo il futuro della saga.

