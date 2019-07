Super Dragon Ball Heroes: l'episodio 14 ci mostra la nuova evoluzione di Kamioren

Pochi giorni fa è stato pubblicato l'episodio 14 di Super Dragon Ball Heroes, intitolato "La minaccia del Seme dell’Universo! Kamioren perde il controllo!". Durante la puntata, il villain Kamioren, fusione del duo composto dai mutanti Oren e Kamin, ha subito un impressionante power up.

Ma andiamo per ordine. All'inizio dell'episodio Goku e Hearts sono impegnati nel portare avanti il loro testa e testa, che vede momentaneamente in vantaggio il villain. Intanto, C17 e Piccolo continuano il loro team up e riescono, grazie ad una raffica di sfere di energia, a rompere la corazza di Kamioren.

Furioso, il mutante riceve l'aiuto di Hearts e finisce per trasformarsi in un immenso colosso. Il mostro risulta simile per dimensioni e poteri ad Aniraza, il titano dell'Universo 3 introdotto durante la saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super.

Dopo aver facilmente sconfitto il cyborg ed il namecciano, Kamioren riesce a mettere fuori gioco anche Vegeta e Trunks del futuro, precedentemente accorsi in aiuto del duo. Goku, dopo essere stato messo alle corde, riesce così a risvegliare nuovamente l'Ultra Istinto.

Cosa ne pensate di questa evoluzione? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo inoltre che è stata pubblicata la data di uscita ufficiale dell'episodio 15 di Super dragon Ball Heroes, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!