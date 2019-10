Super Dragon Ball Heroes: l'episodio 16 approfondisce il ruolo di Jiren

Dopo l'annuncio della battaglia finale in Super Dragon Ball Heroes i fan sono rimasti sorpresi di scoprire che Jiren e Hit si sono alleati per cercare di sconfiggere Hearts insieme a Goku e gli altri, in una battaglia che deciderà il destino dell'universo.

È la prima volta che li vediamo combattere insieme, così gli appassionati del mondo creato da Akira Toriyama hanno cercato di scoprire i motivi di questa scelta. Sembra che Kaiohshin abbia deciso di inviarli nell'universo abitato dai Saiyan per cercare di salvarlo dalla furia di Hearts, dopo la loro sconfitta nei rispettivi mondi. Non sappiamo ancora se sarà abbastanza per salvare il settimo universo, infatti sia Goku che Vegeta e Trunks del futuro non sono riusciti a eliminare la minaccia del villain che più di tutti spingerà il Saiyan a superare i suoi limiti.

L'anime promozionale è riuscito a raccogliere un discreto successo tra i fan dell'opera, ansiosi di vedere altre avventure di uno dei protagonisti degli anime più famosi del mondo, tanto da arrivare a sperare che la nuova trasformazione di Hearts in Super Dragon Ball Heroes diventi canonica, così da aggiungere un ulteriore livello di sfida per i personaggi delle opere future ispirate al manga del 1984 che ha cambiato per sempre il mondo dell'animazione giapponese.