Super Dragon Ball Heroes, l'episodio 6 è disponibile online!

Finalmente Bandai Namco ha diffuso online il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, il sesto dell'anime promozionale ispirato al videogioco nipponico. Potete ammirarlo, in lingua originale, qui in alto, invece dopo il salto approfondiamo gli ultimi eventi.

L'episodio 6, intitolato "Ora ci penso io! Entra in scena l'Ultra Istinto!!" ci mostra la battaglia finale tra Son Goku e Kanba, il misterioso saiyan mascherato. Messi alle strette dalla potenza di Fu e del suo araldo, Xeno Goku e Xeno Vegeta stanno per essere sopraffatti, quand'ecco che Kakaroth (che aveva precedentemente perso i sensi) si risveglia attivando il Migatte no Gukui.

In forma Ultra Istinto Goku riesce a mettere fuori combattimento Kanba, ma quando sembra che la battaglia sia finalmente terminata arriva un gruppo di individui misteriosi che trae in salvo il saiyan mascherato e lo porta con sé attraverso uno squarcio dimensionale. Tra questi, a gran sorpresa, c'è un redivivo Zamasu, che ha potenziato il suo corpo con alcuni innesti cibernetici.

L'episodio di Super Dragon Ball Heroes termina infine con la distruzione di Prison Planet. Tuttavia, se Xeno Goku, Xeno Vegeta, Trunks, Mai e Vegeta dell'Universo 7 sono riusciti a teletrasportarsi in tempo, il nostro Son Goku sembra apparentemente bloccato sul pianeta prigione, destinato a soccombere per le esplosioni.

Cosa ne pensate di questa nuova puntata dell'anime promozionale?