Super Dragon Ball Heroes: l'episodio 7 è ora disponibile online

Il 10 gennaio è finalmente arrivato e, per i fan di Super Dragon Ball Heroes significa guardare l'atteso episodio 7 dell'anime promozionale. Bandai Namco ha finalmente diffuso online la nuova puntata, di cui vi proponiamo qui in alto il link per lo streaming.

Ricordiamo che il titolo dell'episodio 7 è "Zamasu è tornato in vita?! Inizia l'arco del Conflitto Universale!". Nonostante questo, la temuta divinità del Decimo Universo non fa propriamente la sua comparsa sul campo di battaglia, ma si limita a osservarne gli eventi da lontano.

La scena della nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes si svolge nell'Universo 6 e ci porta dalle parti di Hit, Kale, Caulifla e Cabba. I quattro guerrieri sono intenti nel fronteggiare due fortissimi Tsufuru, gli stessi che insieme a Zamasu hanno salvato Kanba dalla distruzione del Pianeta Prigione.

A nulla valgono gli sforzi dei campioni del Sesto Universo: i due villain sono talmente forti da riuscire, alla lunga, a sopraffarli. In loro aiuto, però, giungono Vegeta e Trunks dell'Universo 7: i due saiyan hanno ricevuto una richiesta d'aiuto dal Kaioshin della realtà governata da lord Champa e si preparano a loro volta a una battaglia furiosa.

