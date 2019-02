Super Dragon Ball Heroes, l'episodio 8 potrebbe anticipare l'obbiettivo di Zamasu!

L'opera non canonica di Super Dragon Ball Heroes, tratta dall'omonimo videogioco, continua la sua corsa e, mentre sulle pagine di V-Jump inizia la serializzazione della versione manga, noi aspettiamo l'imminente uscita dell'episodio 8.

Dopo gli ultimi eventi che hanno interessato l'episodio 7, molti si sono interrogati su un possibile ritorno di uno dei nemici della saga di Dragon Ball Super, Fused Zamasu. La sua breve apparizione alla fine del sesto episodio, presentato come uno dei membri della squadra dei nuovi e potenti nemici, ha in qualche modo attirato l'attenzione e la curiosità dei fan e ora pian piano sembra che i pezzi del puzzle stiano trovando la loro giusta collocazione. Presto avremo quindi modo di sapere qualcosa di più sulle sue reali intenzioni.

In base informazioni fornite dall'utente Twitter @Cipher_db, citato in un precedente articolo, è molto probabile che Zamasu si schiererà con gli altri guerrieri della Core Area. A quanto pare durante l'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, ha lasciato intuire quali potrebbero essere gli obbiettivi di questo nuovo gruppo di nemici.

Tra questi (per quanto possa sembrare strano) troviamo Zeno, il leader dei dodici universi. Tuttavia la vendetta verso il monarca dovrà attendere la conclusione della missione da parte dei Core Area Warriors, fatti evadere da Fu durante la distruzione di Prison Planet. La misteriosa Core Area sembrerebbe racchiudere un potere immenso, in grado di "far nascere un universo".

Ora che Zamasu si è alleato con i nuovi guerrieri cosa dobbiamo aspettarci? Al momento non abbiamo ancora modo di capire quali siano le sue intenzioni, ma sembrerebbero allinearsi con quelle originali presentate in Dragon Ball Super. Ciò lo renderebbe ancor più pericoloso e temibile e i fan fremono per sapere cosa accadrà. Fortunatamente l'attesa sta per finire, in quanto l'uscita dell'episodio 8 è prevista per fine febbraio, probabilmente il 24. Dal titolo "L’invasione del peggior guerriero supremo! Il Sesto Universo viene distrutto!", è probabile che la nuova puntata riservi delle sorprese per il Sesto Universo. Siete curiosi?