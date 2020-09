Super Dragon Ball Heroes: faccia a faccia tra C-17 e Super C-17 nel nuovo promo

Super Dragon Ball Heroes è una serie promozionale non canonica in cui compaiono senza distinzione i personaggi più amati del franchise. A fare il suo clamoroso ritorno, è uno dei malvagi più potenti e amati di Dragon Ball GT.

Il nuovo trailer di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 4 ha svelato l'arrivo in battaglia di Super C-17, antagonista di Dragon Ball GT. Nato dalla fusione dell'originale C-17 e da una sua copia creata negli inferi dal Dottor Gelo, questo straordinario nemico ha messo in difficoltà persino Goku Super Saiyan 4.

Nel promo possiamo ammirare l'incontro tra C-17 e la sua versione potenziata e malvagia. Mentre i due si fissano quasi sbalorditi sul campo di battaglia, la clip termina improvvisamente con un primo piano su Super C-17. Del look del personaggio non possiamo ancora notare molto, se non che indossa una maschera maledetta associata ai cattivi del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes.

Ricordiamo che in Dragon Ball GT, questo essere malvagio fu sconfitto solamente dalla collaborazione tra Goku e C-18. Riuscirà C-17 a tenere testa al suo alter-ego? Il folle piano di Fu messo in atto in Super Dragon Ball Heroes ha messo in pericolo l'intero multiverso. Ma ad aiutare Fu nella sua missione non troviamo solo Super C-17. Un'altra vecchia conoscenza farà il suo ritorno in Super Dragon Ball Heroes.