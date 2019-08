Super Dragon Ball Heroes: una fan art immagina Vegeta Ultra Istinto e.. prevede il futuro?

Secondo quanto rivelato nelle anticipazioni, durante lo scontro tra Goku e Kamioren nel corso del prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes dovremmo vedere l'Ultra Istinto alla massima potenza. A tal proposito, recentemente era circolata in rete una falsa preview di Vegeta Ultra Istinto, che avrebbe dovuto fare la sua comparsa nell'episodio 16.

La fan art ha fatto il giro del web, approdando su Reddit e diventando protagonista di qualche video su YouTube. Dopo qualche giorno però, l'utente Twitter RenanFNA, famoso per i suoi disegni in stile Dragon Ball, ha ammesso che si trattava solo di un suo artwork, ispirato da alcune voci di corridoio.

Alcuni canali YouTube infatti, come DBS Exclusive, starebbero mostrando diverse immagini tratte dalle prossime puntate di Super Dragon Ball Heroes, in cui Vegeta dovrebbe finalmente ottenere il tanto agognato power up. Ad oggi non è stato ancora confermato nulla riguardo all'episodio 16, dunque è impossibile dire se si tratti di un'invenzione o meno.

La puntata 15 di Super Dragon Ball Heroes andrà in onda il 5 settembre 2019, sembra dunque che dovremo aspettare quella data per ricevere una smentita ufficiale. La sinossi dell'episodio, casomai non l'aveste ancora letta, è la seguente: "Kamioren imperversa con un potere incredibile. Ma all'improvviso, Goku attiva l'Ultra Istinto e ribalta la situazione. Tuttavia, proprio quando la battaglia sta per finire, Hearts sembra nascondere un piano segreto…".

E voi cosa ne pensate? Vi sembra possibile che Vegeta ottenga questo power up? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!