Super Dragon Ball Heroes: un fan immagina Vegeth SSJ 4 con lo stile di DBZ

L'anime di Super Dragon Ball Heroes è particolarmente popolare grazie alla proposta in chiave televisiva di alcuni dei personaggi più celebri del franchise, alcuni dei quali mai resi canonici. Tra di essi, dunque, non poteva non spiccare Vegeth Super Saiyan 4, apparso per la prima durante il quinto episodio.

Durante la saga nel Pianeta Prigione, Goku e Vegeta, per contrastare l'enorme potere di Kanba, hanno tentato la Fusion seppur con scarsi risultati. Al loro posto, sono entrati in battaglia Xeno Goku e Xeno Vegeta che, per sconfiggere l'avversario, hanno dovuto ricorrere alla fusione potara in Vegeth, tuttavia nella forma di Super Saiyan di quarto livello. L'episodio 5 di Super Dragon Ball Heroes è stata la prima volta che i fan hanno ammirare il personaggio di Vegeth nella mitica forma di GT.

A tal proposito, un fan, un certo DarkHans0, ha tentato di immaginare quella celebre scena con lo stile iconico di Dragon Ball Z. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, assomiglia particolarmente a Gogeta nell'omonima trasformazione, seppur caratterizzata dagli orecchini caratteristici potara. I fan hanno apprezzato particolarmente la rappresentazione artistica, a riprova dei commenti allegati alla foto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto. Ma a proposito della celebre Fusion, cosa ne pensate di questa fan-art che ritrae Vegeth con lo stile di Naohiro Shintani?