Super Dragon Ball Heroes: un fan ripropone lo scontro di Goku in chiave Evangelion

L'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes è online, e ciò che ha colpito di più della puntata è stato lo scontro tra Goku contro Hearts, che un fan ha deciso di reinterpretare sulle note di Evangelion.

L'appassionato è un utente di Twitter, @askonDB, il quale ha condiviso lo strepitoso combattimentro tra Goku ed Hearts scandito dal famoso tema di Neon Genesis Evangelion "Carnage". La colonna sonora scelta per rivisitare la battaglia è davvero azzeccata, conferendo allo scontro un alto grado di pathos e tensione.

A colpire, però, è lo splendido lavoro di Shida, il quale si conferma uno degli animatori più valenti e talentuosi di tutta Toei Animation. Shida si è fatto conoscere agli appassionati lavorando sulla serie di Dragon Ball Super, dove ha attirato l'attenzione in delle scene divenute ormai iconiche nell'immaginario collettivo, riguardanti Goku Ultra Istinto.

L'estro e il tratto di Shida sono riconoscibilissimi nello scontro dell'episodio 13, e la qualità delle animazioni non è paragonabile né allo standard qualitativo di Super né a quello proposto da Heroes, che non si è mai spinto oltre delle buone animazioni.

Durante il combattimento e il serrato scambio di colpi, il tratto che definisce Goku in forma Super Saiyan Blue rimane consistente per tutta la durata dell'episodio, concludendosi con una straordinaria kamehameha che esplode in tutta la sua potenza energetica.

Speriamo di poter rivere Shida anche nella serie di Dragon Ball Super in un prossimo futuro, dal momento che il suo talento combinato con quello di altri talentuosi animatori come Yuya Takahashi avrebbe un impatto qualitativo considerevole, anche per una serie a cadenza settimanale.

