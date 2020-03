Super Dragon Ball Heroes: il folle piano di Fu mette a repentaglio l'intero multiverso

L'anime di Super Dragon Ball Heroes continua a sviluppare la sua formula narrativa, presentando delle minacce progressivamente più pericolose. Questa volta in pericolo non solo i nostri eroi dell'Universo 7, ma le sorti dell'intero multiverso.

L'imprevedibile Fu, infatti, ha coniato un nuovo esperimento, piantando degli alberi della vita in una dimensione parallela allo scopo di assorbire l'energia da ciascun universo esistente. Alla fine dell'ultima puntata i guerrieri dell'Universo 7 erano sul punto di fronteggiare gli Dei della Distruzione, ma l'inizio del loro conflitto è stato turbato proprio da un terribile presentimento di pericolo.

Le divinità, essendo responsabili della salvaguardia dei propri universi, sono quelle che temono maggiormente il folle piano di Fu, il cui scopo non è attualmente chiaro. Essendo il figlio di Mira e Towa, è probabilmente intenzionato a realizzare i loro piani di conquista, ovvero il dominio del multiverso, che è anche il motivo per cui è stato tratto in salvo dai suoi genitori in occasione della distruzione del Regno Demoniaco.

D'altra parte, Super Dragon Ball Heroes ci ha insegnato che porci degli interrogativi sulle motivazioni dei villain potrebbe rivelarsi piuttosto inutile. La serie è abile nel creare delle situazioni in cui i personaggi danno sfogo a tutto il loro parco abilità, mettendo in scena degli spettacolari combattimenti tra i guerrieri più disparati.

Super Dragon Ball Heroes ha introdotto Chronoa, la Kaioshin del Tempo. All'interno della serie, il personaggio di Fu condivide più di qualche similarità con Superman a causa della loro difficile infanzia.