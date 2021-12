Super Dragon Ball Heroes: una nuova forma nella preview del finale di stagione

La battaglia contro il malvagio Fu è vicina alla conclusione. L’intensa avventura che ha condotto, Goku, Vegeta, e le loro controparti Xeno ad affrontare l’antagonista, diventato più potente grazie alla fusione con Dogidogi. Tuttavia anche per i protagonisti sembra essere arrivato il momento di un potenziamento, come mostrato nell'ultima preview.

Nel trailer riportato in calce, condiviso sui social dalla pagina @DbsHype, dopo una veloce sequenza con tanti riferimenti ad eventi avvenuti nelle pellicole di Dragon Ball Z, tornano in scena i Saiyan protagonisti, prima di anticipare il confronto finale proprio tra Goku e Fu. Le aure dei combattenti invadono quasi ogni frame, e non è difficile notare una tonalità differente nella forma Super Saiyan Blue assunta da Goku.

Nell’episodio in questione, pubblicato proprio oggi 18 dicembre e intitolato “Al massimo della potenza! La battaglia decisiva per il futuro è finalmente conclusa!”, si scopre che tale forma, differente anche dalla Shinka, ovvero il Super Saiyan Blue Potenziato, deriva dall’assorbimento da parte di Goku dell’energia assorbita dall’antagonista direttamente dall’Albero dell’Universo. In sostanza quindi l’asso nella manica del villain si è ritorto contro quest’ultimo, dando una dimostrazione di un nuovo livello di potenza raggiungibile da Goku.

Fortunatamente ciò ha permesso ai protagonisti di sconfiggere Fu e ripristinare così l’equilibrio nell’universo, almeno per ora. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova forma, attualmente senza un nome ufficiale, nello spazio dei commenti.