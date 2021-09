Super Dragon Ball Heroes, Freezer e Cooler sono tornati: chi è la loro preda?

Quello a cui il pubblico sta assistendo, è senza ombra di dubbio il miglior arco narrativo finora trasmesso di Super Dragon Ball Heroes. L'anime non canonico sta regalando al pubblico una sana dose di fan service, mettendo in scena combattimenti epici e nuove, pazzesche trasformazioni. Come al solito, poi, non mancano dei graditi ritorni in scena.

Nel corso dell'episodio 38 della serie anime promozionale, a farla da padrona è l'accesa battaglia tra Goku Black, Son Goku e Vegeta. Con questi ultimi due tornati da uno speciale allenamento, il Super Saiyan Rosé sembra stare per avere la peggio, ma improvvisamente, traendo nuova energia dalla sua maschera, supera il limite del Super Saiyan 3.

Con il Super Saiyan Rosé Full Power, la situazione cambia radicalmente, ad avere la peggio sono ora i due Guerrieri Z, che però in modo inaspettato vengono soccorsi da due degli antagonisti più amati dal pubblico, Freezer e Cooler. A quanto pare, i due fratelli hanno un conto in sospeso con Black.

Ignorando i loro rivali di sempre, Freezer e Cooler, entrambi in forma Golden, si lanciano all'attacco del Super Saiyan Rosé, che però li annienta in men che non si dica. La forma dorata, dunque, è ormai assolutamente inefficace contro avversari di questa portata. Che la scala di forza di Super Dragon Ball Heroes sia totalmente sballata non è certo una novità, ma i due fratelli avrebbero certamente meritato un'entrata in scena di altro valore.

E voi, cosa ne pensate? Vi lasciamo alla nuova aura di Gogeta e a una teoria secondo cui presto potremmo vedere il Super Saiyan Rosé 4 in Super Dragon Ball Heroes.