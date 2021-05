Super Dragon Ball Heroes: la furia di Vegeta esplode nel nuovo episodio

Rilasciato in occasione del Goku Day, ossia il 9 maggio, il terzo episodio dello Space-Time War Arc di Super Dragon Ball Heroes alza ulteriormente l'asticella e porta il combattimento su un nuovo piano. Nell'Universo Parallelo creato da Fu, esplode la furia e l'orgoglio Saiyan di Vegeta.

Il 35esimo episodio di Super Dragon Ball Heroes si apre con un Vegeta in grande difficoltà, sottomesso dai colpi di Cumber e Turles. I due antagonisti, però, discutendo su chi sia il Saiyan più potente tra i tre, iniziano a scontrarsi l'uno contro l'altro.

Mentre Vegeta è al tappeto, Goku e Hearts arrivano sul luogo del combattimento attraverso la Trasmissione Istantanea. Tuttavia, ad accompagnarli c'è il misterioso Saiyan Mascherato, che si rivela essere nient'altro che Black.

Liberandosi momentaneamente di Cumber, Turles torna all'attacco di Vegeta cercando di colpirlo con la sua aura da Evil Saiyan. Per i due nemici, i Saiyan sono una razza guidata dall'odio e dalla cattiveria, ma Vegeta, spinto dai ricordi della bontà di Goku, riesce a sfruttare l'energia negativa trasmessa da Turles a suo vantaggio. I Saiyan sono la razza guerriera per eccellenza, non sono guidati dalla bontà o dall'odio, ma solamente dalla voglia di combattere e migliorarsi.

Grazie alla sua nuova trasformazione, Vegeta riesce a liberarsi con pochi colpi sia di Turles che di Cumber. Tuttavia, Goku sembra aver avuto la peggio nello scontro con Black. Riuscirà il principe a salvare il suo eterno rivale?

Super Dragon Ball Heroes si rinnova nel 2022, una nuova saga è in arrivo per l'anime promozionale.