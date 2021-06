Super Dragon Ball Heroes: la furiosa battaglia di Goku porta a devastanti conseguenze

Finalmente è stato rilasciato il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, opera non canonica che in attesa della nuova pellicola sta portando avanti l'eredità animata del franchise. Nel corso della puntata, un incredibile battaglia ha scosso le fondamenta del pianeta. Scopriamo quel che è successo.

L'Arco della Guerra Spazio-Tempo ha portato Goku e Vegeta nell'Universo Parallelo di Fu, dove, imprigionati senza via di uscita, stanno affrontando alcuni dei personaggi più forti di sempre. Dimostrando tutto l'orgoglio e la fierezza della razza guerriera, il Principe dei Saiyan ha padroneggiato l'energia malefica dell'Evil Saiyan riuscendo a sconfiggere Cumber e Turles. Nel frattempo, però, Goku è stato sconfitto da Goku Black.

Sfruttando la potenza della sua nuova trasformazione, Vegeta si getta a capofitto a difesa di Goku, cercando di attaccare Goku Black con un Galick Gun. Al momento di rilasciare il colpo, però, il Principe improvvisamente perde il controllo dell'energia malefica, tornando allo stadio base.

Improvvisamente, però, Goku torna in scena, mostrando la sua vera potenza. Con l'Ultra Istinto, il Saiyan riesce a competere con la sua nemesi, assestandogli diversi colpi. A quel punto, però, la situazione precipita: l'immenso potere scatenato da Goku Black porta il pianeta stesso a implodere.

Radunandosi con Vegeta e Hearts, il quale porta in braccio Cumber, Goku cerca di fuggire via con il teletrasporto. Non avvertendo alcuna aura, però, la tecnica non si attiva. Quando la fine sembrava vicina, repentinamente appare Cell, che porta tutti in salvo, almeno all'apparenza.

Ecco un trailer di Super Dragon Ball Heroes per il 60° Annecy Film Festival. Scopriamo quanto è forte Xeno Goku di Super Dragon Ball Heroes.