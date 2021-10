Super Dragon Ball Heroes: una fusione ai limiti dell'incredibile

Con la sua sana dose di folle fanservice, battaglie e trasformazioni ai limiti dell'incredibile, Super Dragon Ball Heroes continua a entusiasmare il pubblico. Quello che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata della Big Bang Mission, però, ci lascerà certamente di stucco.

Sin dall'alba dell'anime promozionale, i nostri eroi sono stati affiancati dai guerrieri della Pattuglia Temporale, di cui vi fanno parte anche Xeno Goku e Xeno Vegeta, i quali provengono da una dimensione alternativa. Essi, si sono contraddistinti nel corso del tempo per la trasformazione in Super Saiyan 4, e di recente con Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker. Come suggerito dal cliffhanger con cui si chiude l'episodio 39 di Super Dragon Ball Heroes, però, i Guerrieri Z e i Guerrieri Xeno potrebbero stare per interagire in una maniera ai limiti dell'incredibile.

Fuggiti finalmente dall'Universo Fittizio, Goku e Vegeta devono ora affrontare la battaglia finale con Fu. Il malvagio antagonista, però, è diventato più forte che mai, e addirittura riesce a sbarazzarsi di Gogeta Super Saiyan Blue e di Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker, che nel frattempo era arrivato in soccorso.

Per evitare che i suoi nemici ricorrano nuovamente alla fusion, Fu intrappola Vegeta e Xeno Vegeta in una dimensione alternativa, lasciando soli i due Goku. L'intervento della Kaioshin del Tempo, però, dona nuova speranza agli eroi, i quali riescono a fondere la loro aura. Ciò, apre la porta a un qualcosa che non si era mai visto prima. Nel corso della prossima puntata, i due Goku potrebbero addirittura fondersi tra loro, dando vita al guerriero Saiyan definitivo, il Super Saiyan 4 Blue.

Che ciò possa accadere realmente non è da escludersi, visto come Super Dragon Ball Heroes ci ha abituati. Vi piacerebbe vedere Goku e Xeno Goku utilizzare la fusion tra loro? Vi lasciamo infine al teaser trailer di Super Dragon Ball Heroes: Universe God Mission.