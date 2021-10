Super Dragon Ball Heroes: Gogeta oltrepassa il limite nell'episodio 39 dell'anime promo

In seguito all’entusiasmante scontro con Goku Black, che ha portato il Super Saiyan Roseé a un livello mai visto prima, i Guerrieri Z sono finalmente riusciti a fuggire dall’Universo Fittizio. Tuttavia, questo è solo il preludio di un nuovo, spettacolare combattimento decisivo. L’episodio 39 di Super Dragon Ball Heroes è finalmente tra noi!

Nel corso della livestream per l'11esimo anniversario di Super Dragon Ball Heroes è stato trasmesso il nuovo episodio della Big Bang Mission, che si apre con l'attacco di Broly Super Saiyan 4. A correre in soccorso di Goku e Vegeta vi sono però Hearts e Cumber, i quali, in coppia, fronteggiano il Saiyan della Leggenda.

Nel mentre, ai Guerrieri Z e ai Guerrieri Xeno tocca il compito di affrontare un Demone Oscuro. Senza alcuna esitazione, i quattro combattenti ricorrono alla fusion. Da una parte troviamo la nuova potente forma di Gogeta Super Saiyan Blue che ha battuto Black Super Saiyan Full Power e dall'altra Xeno Gogeta. Quest'ultimo, però, è più potente che mai, avendo raggiunto anch'esso il Super Saiyan 4 Limit Breaker.

Il Demone Oscuro, avvolto da un'aura tenebrosa, riesce però a sconfiggere il "duo dei miracoli", sciogliendo le fusioni. Inoltre, riesce a risucchiare Vegeta e Xeno Vegeta in un portale dimensionale. Quando per i due Goku sembra essere finita, sulla scena interviene la Kaioshin del Tempo, che dona nuova energia ai guerrieri della Pattuglia Temporale. Pervasi dal potere della Kaioshin, Goku Super Saiyan Blue e Xeno Goku Super Saiyan 4 oltrepassano i loro limiti. Nel corso della prossima puntata li vedremo fondersi, oppure raggiungere una nuova trasformazione? Vi lasciamo infine a una citazione alla serie GT che potreste aver perso nella scorsa puntata di Super Dragon Ball Heroes.