Super Dragon Ball Heroes: Gogeta SSJ4 vs Broly SSJ4 epico come nel film DBS: Broly

Come confermato dalla nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly, il primo lungometraggio completamente appartenente al nuovo corso della saga è stato un concentrato di adrenalina e di azione, riportando su schermo due personaggi attesissimi e rendendoli finalmente canonici, dopo tanti anni in cui sono stati ai margini del mondo di Dragon Ball.

Lo scontro tra Gogeta e Broly in Dragon Ball Super: Broly è stato uno dei momenti più attesi e spettacolari del film. Gogeta è la fusione tra Goku e Vegeta, ormai i due protagonisti consolidati della serie Dragon Ball, mentre Broly è un guerriero saiyan leggendario che è stato rivisitato e reinterpretato per la trama del film, perdendo quindi alcune delle caratteristiche che lo avevano reso famoso durante gli anni '90.

A distanza di anni, lo scontro ritorna, ma non in Dragon Ball Super. Invece, stavolta lo spazio per i due c'è stato in Super Dragon Ball Heroes, il web anime non canonico che mette di fronte personaggi con trasformazioni e modalità improponibili nella serie principale. In questo combattimento speciale, visibile in basso, ci sono Broly VS Gogeta SSJ4 in uno scontro davvero epico che riprende molte delle scene di Dragon Ball Super: Broly, ricalcandole.

Lo scontro tra questi due personaggi è stato intensificato dalla loro rivalità come guerrieri saiyan e dalla loro forza straordinaria. Gogeta è stato mostrato come un guerriero potente e determinato, mentre Broly è stato presentato come una forza distruttiva incontrollabile. Questo scontro ha messo in evidenza la loro abilità e la loro volontà di combattere, rendendolo un momento emozionante per i fan.