Super Dragon Ball Heroes: Gogeta e Vegeth si scontrano nell'episodio celebrativo

Qualsiasi fan di Dragon Ball, anche solo una volta nella vita, si è chiesto: è più forte Gogeta o Vegeth? L'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes ha finalmente messo a confronto le due fusioni di Goku e Vegeta.

Sin dal momento del rilascio, Super Dragon Ball Heroes ha colpito positivamente gli appassionati. La serie animata promozionale ha riportato in campo numerosi protagonisti ormai dimenticati, messo in scena epiche battaglie e accolto nuovi fenomenali avversari. Ma con il nuovo episodio, la serie che ricordiamo essere non canonica si è superata.

In occasione del decimo anniversario di Dragon Ball Heroes è stato rilasciato un episodio speciale che ha portato in campo tutti i personaggi del videogioco. Mentre due giocatori si sfidano sullo sfondo, la puntata vede confrontarsi due squadre, una capeggiata da Gogeta e l'altra da Vegeth.



Entrambe le fusioni sfruttano il Super Saiyan Blue e ogni loro singolo colpo, anche il più banale, fa tremare il pianeta Terra. Sfortunatamente, non viene concessa l'opportunità di scoprire quale dei due personaggi sia il più forte, ma ammirare uno scontro del genere è già un evento di per sé epico. Secondo voi chi vincerebbe tra Vegeth e Gogeta? Cinque antagonisti di Super Dragon Ball Heroes meriterebbero di diventare canonici, scopriamo quali.