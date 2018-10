Super Dragon Ball Heroes: Goku e Broly fanno la loro apparizione nel videogioco

Dragon Ball Super: Broly uscirà in Giappone il prossimo dicembre. Tutti gli appassionati fremono dalla voglia di vedere il nuovo scontro tra Goku e Broly. I fan giapponesi, per intrattenersi durante l’attesa, potranno giocare nei panni dei due personaggi nel videogioco di Super Dragon Ball Heroes.

Come notato dall’utente DBReduxTDC, la forma base di Broly e Arctic Goku saranno disponibili in Super Dragon Ball Heroes per un periodo di tempo limitato, dal 4 ottobre fino al 7 novembre.

Funimation porterà il film anche nei cinema statunitensi a partire dal 16 gennaio. Segue una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici di un tempo, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.

Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer (di ritorno dall'Inferno) coinvolto nello scontro”.

Il film, prodotto dalla Toei Animation, è diretto da Tatsuya Nagamine. Le musiche sono composte da Norihito Sumitomo, mentre il soggetto originale del film, come anche la sceneggiatura, è di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball.

La World Premiere del film avrà luogo nel teatro Nippon Budokan il prossimo 14 novembre.

Sapevate che un nuovo personaggio verrà annunciato e farà la sua apparizione nel film di Dragon Ball Super: Broly?