Super Dragon Ball Heroes: Goku potrebbe diventare Gran Sacerdote nella serie promozionale?

Mentre Dragon Ball Super continua unicamente attraverso la pubblicazione del manga, l'unico anime che da qualche anno ci riporta nell'universo originariamente creato da Akira Toriyama, è la serie promozionale Super Dragon Ball Heroes, che tratta eventi e racconta di personaggi non interni alla canonicità della serie.

In più occasioni nel corso degli anni la serie in questione continua a sorprendere gli appassionati con l'inserimento di elementi che loro stessi avrebbero voluto vedere, ed è proprio l'insieme di questi personaggi e sviluppi fan service ad aver reso così popolare Super Dragon Ball Heroes.

Con la conclusione dell'arco narrativo dedicato al villain Molo, Goku è finalmente riuscito a risvegliare e padroneggiare l'Ultra Istinto Perfetto, una tecnica divina dalla potenza inimmaginabile, e per questo motivo molti appassionati hanno cominciato ad ipotizzare che il protagonista possa guadagnare il titolo di Gran Sacerdote. Gli allenamenti fatti da Goku e Vegeta li hanno infatti resi guerrieri di un livello capace di contrastare la potenza degli dei, e secondo la community questo potrebbe portare ad un inserimento di Goku tra gli dei, e la sua continua evoluzione potrebbe portare addirittura a fargli ricoprire la posizione più alta tra questi.

Cosa ne pensate di questo ipotetico cambiamento del personaggio? Vorreste vedere Goku difendere il multiverso come una divinità? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.