Super Dragon Ball Heroes: Goku ha un nuovo sorprendente alleato nell'episodio 12

Dopo una lunga e frenetica attesa, prende il via la nuova saga di Super Dragon Ball Heroes! L'episodio 12 della Big Bang Mission è infatti da poco arrivato in rete con sottotitoli in lingua inglese. Cosa succede a Goku e ai Guerrieri della Pattuglia Temporale?

Dopo numerosi teaser in cui agli spettatori è stato mostrato il preludio di un nuovo universo, Super Dragon Ball Heores è finalmente tornato dando vita all'arco narrativo "Space-Time War Arc". Risvegliatosi in un luogo misterioso dopo una lunga battaglia con Broly, Goku si trova immediatamente alle strette.

All'inizio dell'episodio una misteriosa figura incappucciata e con una ferita sulla mano si erge su un palazzo. Inquadrato dalla telecamera, sotto alla lunga tunica vediamo nascondersi Goku Black. Dall'alto dell'edificio, il malvagio antagonista attacca immediatamente il suo omonimo con delle sfere energetiche.

Mentre Goku cerca di fuggire, altri due avversari compaiono sulla scena. Tuttavia, Cooler e Freezer vengono a loro volta colpiti da un ulteriore ritorno, Hearts, schieratosi incredibilmente dalla parte del Saiyan. Ma è a quel punto che la battaglia entra nel vivo, i due fratelli si trasformano nelle loro versioni dorate e tornano all'assalto del duo improvvisato. Nel frattempo, scopriamo la devastante potenza di cui è capace il Saiyan Mascherato di Super Dragon Ball Heroes.