Super Dragon Ball Heroes: Goku sorprendentemente salvato due volte nell'ultimo episodio

Il successo di Dragon Ball, potrebbe essere il più grande di sempre durante il 2019, come dimostrato dagli incredibili guadagni di TOEI grazie al franchise. Purtroppo non si può dire lo stesso per il protagonista Goku, che si è visto più volte sconfitto durante scontri con temibili avversari e Super Dragon Ball Heroes non ha fatto eccezioni.

Durante l'ultimo episodio della serie spin-off , realizzata per promuovere l'omonimo videogioco, abbiamo assistito al Saiyan Goku trovarsi di fronte ad una squadra completamente nuova di temibili malvagi che l'obiettivo di distruggere il multiverso.

Spinto quasi al limite delle sue possibilità, abbiamo visto Goku venire salvato due volte in modo sorprendente, da Future Trunks e dal Supremo Kai. L'episodio 11 intitolato "Scontro violento! Battaglia decisiva per l'universo 11" è iniziato con Goku ancora sconfitto dal nuovo cattivo Lagss, abbastanza forte da far perdere al Saiyan la sua forma Ultra Instinct Omen. Inoltre, le sue abilità di manipolazione del vetro gli hanno inflitto un danno considerevole. Ma prima che Lagss potesse dargli il colpo di grazia, Future Trunks è saltato davanti a Goku riuscendo a respingere Lagss.

Questo non è l'unico salvataggio di Goku durante l'episodio, infatti, Goku è rimasto quasi sconfitto ancora una volta da Hearts della Core Area. Mentre quest'ultimo si preparava ad uccidere Goku, il Supremo Kai improvvisamente si teletrasporta vicino a Goku salvandolo insieme a Vegeta e Future Trunks prima che Goku venga sconfitto. Ma questo ha solo attirato l'attenzione sull'Universo 7.

Super Dragon Ball Heroes ha già visto Goku subire diverse sconfitte notevoli nel corso di questa serie, ma si spera che il prossimo episodio della serie vada in favore di Goku e i suoi compagni. Infine, di recente abbiamo scoperto dettagli inediti sul nuovo villain di Super Dragon Ball Heroes.