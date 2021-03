Super Dragon Ball Heroes: Goku si trova sotto il fuoco incrociato di due potenti rivali

L'avvio del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes ha immediatamente portato Goku a scontrarsi con dei formidabili rivali. Nemmeno il tempo di svegliarsi nel nuovo misterioso universo creato dallo scienziato pazzo Fu, che il Saiyan è stato subito attaccato da Freezer e suo fratello Cooler.

Super Dragon Ball Heroes si sta avventurando con coraggio attraverso territori che nella continuity principali sarebbero stati impossibili da esplorare. L'anime promozionale sta portando Goku a scontrarsi con un alcuni degli antagonisti più potenti che ha mai incontrato durante il suo viaggio, oltre che alcune misteriose nuove figure pronte a distruggere il mondo per realizzare i propri malefici scopi.

Nel corso del dodicesimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, Goku si trova a combattere con Freezer e Cooler, finalmente uniti nel combattere il loro odiatissimo avversario. Tuttavia, a quanto pare il Saiyan non è solo; al suo fianco si schiera improvvisamente il suo ex nemico Hearts.

Come abbiamo già potuto vedere nelle precedenti saghe dell'anime promozionale, Cooler ha raggiunto la potentissima forma dorata acquisita dopo un duro allenamento da suo fratello Freezer. Con entrambi trasformati nella forma Golden, Goku e Hearts si trovano in serio pericolo. Come andrà a finire lo scontro?

Un misterioso legame porterà alla distruzione dell'Universo 7 in Super Dragon Ball Heroes. Personaggi misteriosi e grandi ritorni nella nuova opening di Super Dragon Ball Heroes.