Super Dragon Ball Heroes: Goku Ultra Istinto si scatena in un nuovo artwork ufficiale

La serie spin-off dedicata al videogioco arcade uscito ben 10 anni fa, Super Dragon Ball Heroes ha riscontrato un discreto successo tra i fan dell'opera di Toriyama, e proprio in occasione di questo anniversario verrà pubblicato un episodio speciale e un aggiornamento che consentirà agli avatar dei giocatori di utilizzare l'Ultra Istinto.

Come molti di voi sapranno la prima apparizione della tecnica in questione è stata durante il Torneo del Potere, quando Goku si è ritrovato contro il formidabile combattente Jiren, proveniente dall'Universo 11. Anche se in questa occasione il protagonista era riuscito a risvegliare autonomamente tale potere, sappiamo che l'Ultra Istinto non può essere appreso con semplici allenamenti, ed è stato unicamente grazie all'aiuto dell'angelo Merus che Goku è riuscito a padroneggiare la tecnica divina, come mostrato negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super.

Per celebrare la pubblicazione dell'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes però è stato deciso di realizzare un artwork utilizzando il design visto durante il Torneo del Potere, che è attualmente l'unica apparizione dell'Ultra Istinto nella trasposizione animata di Dragon Ball Super. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce infatti, Goku appare con il torso scoperto, segno delle dure battaglie affrontare durante il torneo, circondato dalla singolare aura generata dalla tecnica, e pronto a combattere con un sguardo deciso.

Ricordiamo che l'ultimo episodio di SDBH ha rivelato il destino di Fu, e vi lasciamo alle informazioni riguardo l'episodio speciale.